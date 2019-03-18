РИАМО - 18 мар. Порядка 1 миллиарда рублей могут направить из бюджета Москвы на благоустройство парка Дружбы на севере города, работы должны завершить летом 2020 года, сообщается на сайте RosTender.info.

«Объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения благоустройства. Заявки от участников принимаются до 25 марта, а итоги тендера подведут 1 апреля. За ходом работ будет следить московское государственное учреждение «УКРИС», - говорится в сообщении.

На выполнение задания подрядчику отведут один год и три месяца. В парке положат новые дорожки, соорудят детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, посадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят скамейки, урны и фонари.

Парк Дружбы — городской парк на территории Левобережного района на севере Москвы. Парк основан в честь VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в 1957 году. Изначальная планировка отражала символику фестиваля — дружбу народов пяти континентов.