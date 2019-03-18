РИАМО - 18 мар. В переходах и на платформах 115 станций Московского метрополитена появились постеры, посвященные советскому и российскому кинематографу, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«На большей части плакатов изображены здания и места, где снимались культовые сцены из советских фильмов. Например, в запомнившемся зрителям фрагменте киноленты «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова главный герой Юрий Деточкин останавливает троллейбус, которым управляет его невеста Люба. Это происходит на фоне здания Провиантских складов. Сейчас в доме 2 на Зубовском бульваре расположен Музей Москвы. Об этом факте сообщает один из постеров», — сказала руководитель проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

Другой плакат, по ее словам, посвящен кинофильму «Служебный роман». В одной из сцен Людмила Калугина поливала цветы на крыше Дома Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке. До революции в доме работала частная киностудия, а в 1920-х годах обосновалась Ассоциация революционной кинематографии с павильонами прямо на крыше здания.

Третий постер рассказывает о фильме «Духless». Офис крупного международного банка, в котором работал главный герой картины в исполнении Данилы Козловского, разместили в одной из башен «Москва-Сити». Из плакатов также можно узнать, в каком районе города снималась новелла «Напарник» Леонида Гайдая, где в метро спели культовую песню «А я иду, шагаю по Москве» и какая станция стала рекордсменом по числу снятых на ней фильмов.

Пассажиры могут увидеть плакаты на «Маяковской», «Китай-городе», «Пушкинской», «Тверской», «Таганской» и других станциях, неподалеку от которых проходили съемки известных советских и российских кинолент.

Всего в рамках второй части просветительского проекта метрополитена «Привет, Москва!» в подземке разместили 400 кинопостеров.

Кроме того, на экранах в вагонах метро начали транслировать короткие видеоролики, которые также можно посмотреть на сайте проекта. Ролики посвящены истории создания известных картин. К примеру, в одном из них показывается, как снимали сцену гибели немецких рыцарей в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».