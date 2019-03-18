РИАМО - 18 мар. Столичные парки поучаствуют в «Часе Земли» и 30 марта отключат подсветку на один час, чтобы привлечь внимание к проблеме сбережения ресурсов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К международной акции «Час Земли» присоединились 15 парков, подведомственных департаменту культуры Москвы. Ее цель — привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. Акция пройдет 30 марта. С 20:30 до 21:30 в столице отключат архитектурную подсветку некоторых зданий, в том числе в зонах отдыха», — говорится в сообщении.

В Парке Горького погаснут лампы на главном символе парка — десятиметровой арке главного входа. В музее-заповеднике «Царицыно» выключат подсветку на фасадах Большого и Малого дворцов, а также Оперного и Хлебного домов. В парке «Зарядье» отключат ландшафтную подсветку и архитектурную подсветку зданий медиацентра, «Заповедного посольства» и стеклянной коры.

В парке «Сокольники» 30 марта отключат иллюминацию у главного входа, на Аллее арок, Фонтанной и Фестивальной площадях. В Измайловском парке погаснут подсветка большого колеса обозрения и световой тоннель «Звездное небо» протяженностью около 20 метров. Он расположен у главного входа.

К акции «Час Земли» также присоединится Лианозовский парк, где выключат ландшафтную подсветку. В Бабушкинском парке на час погаснет буквенная инсталляция «Бабушкинский парк», будет отключено освещение арки главного входа.