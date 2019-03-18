РИАМО - 18 мар. Примерно 1 миллион человек посетили десятки площадок досугового пространства «Город зимы» на ВДНХ, сообщается в понедельник на официальном портале мэра города.

«Город зимы» предложил очень разнообразную программу - и любимые виды зимнего отдыха, и развлечения, которые только набирают у нас популярность. Все площадки «Города зимы» за 101 день их работы посетили около одного миллиона человек, а ВДНХ в целом за этот же период - больше 7 миллионов», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столице - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Для горожан разработали новый формат активного семейного отдыха. «Город зимы» представлял собой большое досуговое пространство, которое можно было посетить с 30 ноября 2018 года по 10 марта 2019 года.

На территории площадью 34 тысячи квадратных метров работали десятки площадок. Здесь можно было найти два катка, тюбинговую горку, трассу для детских снегоходов. Также все желающие играли в керлинг и снежки, посещали ярмарки и любовались красочными световыми инсталляциями.