РИАМО - 17 мар. Главное управление МЧС России по Московской области опубликовало на своем сайте правила поведения на льду водоемов, которые необходимо знать всем, кто решил прогуляться по замерзшим озерам, прудам и рекам или вблизи них.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Многие рыбаки–любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако, такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии», - говорится в сообщении.

Перед выходом на лед нужно посмотреть на его цвет. Прочный - это прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком. Также надо помнить, что на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще. А если цвет льда молочно-мутный, серый, а сам он ноздреватый и пористый или покрыт снегом, то выходить на него нельзя.

«Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 сантиметров; безопасная толщина льда для сооружения катка 12 сантиметров и более; безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 сантиметров и более; безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 сантиметров», - напоминают спасатели.

Они подчеркивают, что время безопасного пребывания человека в воде при температуре в водоеме плюс 2 -3 градуса составляет 10-15 минут, а при температуре воды минус 2 градуса смерть может наступить через 5-8 минут.

«Правила поведения на льду: нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), при переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами, при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне», - добавляется на сайте.

Но если троп или лыжни нет, то надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

Кроме того, нельзя проверять прочность льда ударом ноги. А если после первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного воды, то это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Также поступают при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Спасатели рекомендуют на замерзший водоем брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

«Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением», - уточняется в материале.