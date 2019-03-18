РИАМО - 18 мар. Тушканчики пробудились после зимней спячки в Московском зоопарке вслед за степными сурками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проснувшиеся тушканчики чувствуют себя отлично, они уже начали активно отъедаться и готовиться к брачному периоду. Совсем скоро их можно будет увидеть в экспозиции павильона «Ночной мир» на старой территории зоопарка», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, длительный сон необходим животным для поддержания здоровья и для размножения — брачный период у этого вида грызунов наступает только после спячки.

Чтобы уложить тушканчиков спать, до начала холодов сотрудники зоопарка постепенно снижают температуру в помещении, где обитают грызуны. Вместо сочных кормов им дают жирные семена, а когда тушканчики отъедаются и становятся сонными, их помещают в специальные боксы, обитые поролоном, а боксы кладут в холодильник.

Зимой тушканчиков регулярно взвешивают и осматривают. Как только их вес уменьшается до летних показателей, зверьков начинают осторожно будить, постепенно повышая температуру.

В Московском зоопарке живут пять больших тушканчиков — пара взрослых особей и трое подростков, родившихся в 2017 году.