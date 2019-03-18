РИАМО - 18 мар. В Москве внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения доходный дом Калиновской с асимметричным фасадом и жар-птицами над окнами, пятиэтажное здание построили в 1911 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле позднего модерна, сообщается на официальном портале мэра города.

«Керамические детали декора были произведены на Абрамцевском гончарном заводе, принадлежащем известному меценату Савве Мамонтову, и создавались по рисункам таких великих художников, как Михаил Врубель, Аполлинарий Васнецов, Александр Головин и Василий Поленов. Примечательно, что архитектурно-художественное решение фасада полностью сохранилось до наших дней. Год назад здание взяли под охрану государства в качестве выявленного памятника архитектуры», - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что за это время специалисты собрали все материалы и подготовили историко-культурное исследование. По его итогам было принято решение о присвоении этому творению Нирнзее статуса объекта культурного наследия регионального значения.

Это одна из самых оригинальных работ знаменитого зодчего. Асимметричность главного фасада подчеркивается шестиугольными окнами разного размера и двумя различными по форме и высоте фронтонами. Оба украшены майоликовыми панно с растительным орнаментом.

Декоративные вставки и изразцы можно увидеть и на стенах фасада. В некоторых местах они выполнены в виде пышных диковинных цветов. Кроме того, два окна на пятом этаже дома отделаны керамическими наличниками, на которых изображены сказочные жар-птицы.

На протяжении более чем ста лет дом остается жилым. В советские годы при устройстве лифта окна лестничной клетки в центральной части здания были закрыты стеклянной лифтовой шахтой. А в конце 1990-х оказалась заложенной арка, ведущая во двор и располагавшаяся в левой части сооружения. Теперь исторический облик памятника архитектуры запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только под контролем Мосгорнаследия и после согласования с ведомством.