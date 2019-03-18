РИАМО - 18 мар. Грачи вернулись на территорию Москвы и Подмосковья после зимовки в теплых местах, также постепенно в регион прилетают скворцы, жаворонки и чибисы, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Первые перелетные птицы уже стали возвращаться. Как раз примерно неделю назад отмечали первых скворцов, первых жаворонков, первых чибисов в Московской области», - сказал Зубакин.

Он уточнил, что пока замечены лишь единичные случаи прилета этих птиц. Массово в Московской регион вернулись только грачи.

«Я надеюсь, когда начнется очередное потепление, пойдет массовый прилет уже и скворцов, и жаворонков», - добавил Зубакин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что климатическая весна с температурами до 13-15 градусов тепла придет в Московский регион не раньше середины апреля.