РИАМО - 18 мар. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - от плюс 5 до плюс 7, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

Синоптики отмечают, что в регионе сохраняется неустойчивая погода, повышенная влажность воздуха, атмосферное давление выше нормы. Такая погода характерна для начала весны.

Серьезные влияния природная перестройка с более частыми колебаниями метеопараметров оказывают на людей, ослабленных хроническими недугами, перенесших различные сосудистые нарушения или же обострения имеющихся болезней. Весной обостряются и, так называемые, сезонные заболевания. Поэтому необходимо поддержать организм, с профилактической целью принимать и препараты, назначаемые врачом, и использовать средства народной медицины.