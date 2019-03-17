РИАМО - 17 мар. Чествование лучших представителей сферы ЖКХ прошло в Солнечногорске, в рамках мероприятия наградили 49 человек, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Благодарственными письмами от главы муниципалитета отметили 49 человек. Также в честь сотрудников ЖКХ состоялся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов округа», - говорится в сообщении.

Благодарственными письмами в Солнечногорске отметили ветеранов и лучших работников отрасли. Со сцены всех сотрудников сферы ЖКХ поздравили лучшие коллективы муниципалитета.

«Ежедневный труд сотрудников сферы коммунального хозяйства является важной составляющей повседневной жизни Солнечногорья. Спасибо за профессионализм, самоотверженный труд и терпение», – отметил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России отмечается каждый год в третье воскресенье марта.