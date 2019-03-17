РИАМО - 17 мар. В Ботаническом саду МГУ 19 марта состоится концерт всемирно известного пианиста Каспараса Уинскаса «Тропическая классика», начало в 20:00, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

«19 марта – концерт всемирно известного пианиста Каспараса Уинскаса в «Аптекарском огороде». Шедевры И.С. Баха, А. Вивальди, Ф. Шопена, Л. ван Бетховена прозвучат среди пальм, магнолий и лимонов в огромной оранжерее XVIII века. <…> Начало в 20:00. Продолжительность - 1 час 15 минут», - говорится в сообщении.

Уинскас получил признание критиков и слушателей как выдающийся представитель романтическо-виртуозного исполнительского стиля. Он родился в Литве, окончил Литовскую академию музыки и театра, Музыкальный университет имени Шопена в Варшаве и Консерваторию Джульярд в Нью-Йорке. В США был награжден грантом фонда Владимира Горовица. Является обладателем Гран-при Фонда Рейтер международного фестиваля в Вербье (Швейцария).

Сольные концерты пианиста прозвучали в «Вигмор холле» (Лондон), «Карнеги холле» (Нью-Йорк), Берлинской филармонии, аудитории «Интернасьональ» (Мадрид), «Кеннеди центре» (Вашингтон), в концертном зале «Бозар» (Брюссель).