РИАМО - 17 мар. Американские исследователи из клиники Майо назвали основные симптомы развития подагры и отметили, что появление болезни в основном заложено на генетическом уровне, сообщает Газета.ru.

«Выяснили, что вероятность появления подагры в большинстве случаев заложена на генетическом уровне, однако гормональный сбой, воспалительный процесс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут способствовать ее появлению. По мнению исследователей, подагра чаще всего проявляется ночью», - уточняется в сообщении.

Исследователи отметили, что первым симптомом болезни является сильная боль в суставах, которая может длиться более четырех часов. Боли возникают чаще всего в районе сустава большого пальца ноги, в коленях, на запястьях и пальцах рук.

Вторым симптомом назвали затяжной дискомфорт, когда несильная боль в суставах может длиться неделями.

Для профилактики болезни исследователи рекомендовали меньше есть тяжелой белковой пищи, пить больше жидкости и не допускать появление лишнего веса.

Ранее певица Юлия Началова скончалась в столичной больнице в возрасте 38 лет. Она страдала от ряда серьезных заболеваний, в том числе от подагры и сахарного диабета.