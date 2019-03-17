РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В Подольске порядка 50 человек поддержали резолюцию за строительство комплексной поликлиники и вывода асфальтобетонных заводов с территории промзоны «Северная», сообщил «РИАМО в Подольске» активист и организатор митинга Михаил Чириков.

В Подольске на площади Славянского бульвара на Тепличной улице в воскресенье провели согласованный митинг против промзоны «Северная» и за строительство комплексной детской и взрослой поликлиники для Заречного района, в который входят микрорайоны Ново-Сырово, Силикатная-2, Цемянка и Красная горка. В мероприятии приняли участие около 50 человек.

«В резолюции, которую единогласно приняли все участники мероприятия, мы отметили необходимость: сделать маршрут №30 социальным для всех жителей, построить поликлинику для Заречного района по адресу: проезд Авиаторов, дом 12, вывести асфальтобетонные заводы из промышленной зоны «Северная», ликвидировать бесхозные гаражи и погреба на улице Московской и многое другое», - сказал Чириков.

Также в резолюции отметили и необходимость открытия на территории микрорайона Силикатная-2 почтового отделения и филиала «Сбербанка». Резолюцию, принятую жителями, активист отправит уже в ближайшее время в соответствующие инстанции.

Помимо этого, горожане собрали 200 подписей и под обращением о строительстве комплексной поликлиники.