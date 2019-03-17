РИАМО - 17 мар. Предстоящим летом Бородинский музей-заповедник планирует организовать военно-исторический лагерь для детей «Бородино-2019» в селе Семеновское Можайского городского округа, сообщается на сайте RosTender.info.

«Бородино-2019» – это военно-полевой палаточный лагерь, посвященный истории России XIX-XXI веков, где дети смогут принять участие в мастер-классах, научных мероприятиях, лекциях и военных построениях.

«Музей-заповедник объявил тендер по выбору организатора лагеря. Стоимость услуг оценивается в 18 миллионов рублей. Заявки от участников принимаются до 25 апреля, а итоги тендера планируется подвести 29 апреля. Финансирование организации смен проводится за счет федерального бюджета», - говорится в сообщении.

Планируется, что лагерь для подростков в возрасте от 12 до 16 лет пройдет в две смены по 14 дней – с 20 июня по 13 июля и с 18 июля по 31 июля. За это время музей рассчитывает принять 1,2 тысячи детей.

Мероприятия в лагере охватят три исторических периода: XIX век и Отечественная война 1812 года, XX век и Великая Отечественная война, а также XXI век. Последняя часть будет посвящена работе подразделений специального назначения Росгвардии.

Около лагеря оборудуют спортивные и игровые площадки и места для реконструкции двух исторических эпизодов: сражения в Отечественную войну 1812 года и боев на Можайской линии обороны в октябре 1941 года.