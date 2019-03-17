РИАМО - 17 мар. После вылета из лиги Европы «Краснодар» потерпел поражение от московского «Локомотива» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На матче работал главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды, при этом полчаса встречи краснодарцы провели в меньшинстве из-за удаления Шарля Каборе.

«Локомотив» догоняет «Краснодар» в турнирной таблице по набранным очкам (по 35) и опережает его по дополнительным показателям. ЦСКА с 36-ю очками занимает второе место, а лидирует «Зенит», - уточняется в сообщении.