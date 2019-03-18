РИАМО - 18 мар. Около 10 тысяч человек примут участие во флешмобе в понедельник в честь присоединения Крыма к России, участники будут танцевать под песню «Севастопольский вальс».

В мероприятии примут участие порядка 10 тысяч человек будут кружиться в севастопольском вальсе 18 марта. Флешмоб начнется в 12:00 начнется флешмоб. Песня «Севастопольский вальс» была написана в 1955 году, она посвящена 100-летней годовщине первой обороне Севастополя, а также приурочена к 10-летию победы в Великой Отечественной войне. К этим датам приурочены флешмобы в Красногорске в 18:55, в 19:45 - в Волоколамске, в 19:55 – в Щелкове. Заключительный этап пройдет в 20:14 в Ступине.

«Эта песня о любви, о преданности, о долге и именно эти чувства все эти годы жители России испытывали к жителям Крыма. Очень здорово, что эту замечательную песню нам удастся воплотить вот в такой танцевальный эксперимент», - уточнила заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева уточнила, что жители Крыма поддержали идею подмосковного танцевального флешмоба, тоже примут в нем участие 18 марта.

«Нас поддержали коллеги из Крыма. Пользуюсь случаем хотела бы поблагодарить министерство информации и министерство культуры Крыма за помощь и поддержку. На территории 20 муниципальных образований Крыма пройдет тоже флешмоб», - отметила Плещева.

По ее словам, самые крупные мероприятия пройдут в Ялте и Керчи.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.