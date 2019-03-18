РИАМО - 18 мар. Прощание с бывшим генеральным директором, одним из создателей телекомпании НТВ Игорем Малашенко пройдет в понедельник в столице, его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее Малашенко был найден мертвым в Испании.

Прощание и похороны состоятся в понедельник на Троекуровском кладбище столицы.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI.