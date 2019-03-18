РИАМО - 18 мар. В столичном МХТ имени Чехова в понедельник пройдет презентация проекта «Подмосковная афиша московских театров. Памяти Олега Табакова», эта акция станет одним из главных событий Года театра в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Презентация проекта «Подмосковная афиша московских театров. Памяти Олега Табакова» состоится 18 марта, в понедельник, в 12:00 в МХТ имени Чехова. О проекте расскажут министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев», - говорится в сообщении.

Также в презентации проекта примут участие народный артист России Николай Чиндяйкин, актер Александр Новин.

«Одним из главных событий Года театра в Подмосковье станет возрожденная «Подмосковная афиша московских театров». Акция, опробованная уже несколько лет назад, – гастроли ведущих московских театров на подмосковных площадках. В 2019 году проект проходит под общим названием «Памяти Олега Табакова», - отмечается в материале.

Самая обширная гастрольная афиша у МХТ имени Чехова. С марта по май они сыграют восемь спектаклей в Зарайске, Чехове, Серпухове и Дубне. В мае в Королеве играет спектакли Театр имени Пушкина, а в Подольске - Театр наций.

Проект получит свое продолжение осенью – подмосковными гастролями Театра Олега Табакова. Спектакли будут показаны в том виде, в котором они идут на сценах МХТ имени Чехова, Театра наций, театра имени Пушкина и Театра Олега Табакова.

«В своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача Года театра – сделать так, чтобы театральный продукт стал доступен. Мы эту задачу выполнили. Мы везем элитарные московские театры в Подмосковье. А билеты на спектакли, которые мы везем, будут стоить от 100 до 300 рублей», - заключила министр культуры региона Нармин Ширалиева.