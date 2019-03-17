РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Около 30 человек посетили первую литургию для волонтеров в одном из храмов городского округа Подольск, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях прошла первая в истории волонтерского движения «Милосердие-Подольск» Божественная литургия для волонтеров. Возглавил ее благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев, а сослужил ему ответственный за благотворительность и социальное служение священник Алексий Суриков. Волонтеры пели, а большинство из присутствующих причастились святых Христовых таин», - говорится в сообщении.

После окончания литургии состоялась встреча добровольцев, на которой обсуждались актуальные и новые проекты волонтерского движения.

В мероприятии приняли участие около 30 человек. По благословению протоиерея Олега Сердцева литургии для волонтеров станут традиционными.