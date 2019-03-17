РИАМО - 17 мар. Около 379 миллионов рублей могут выделить на работы по реконструкции «Зеленого театра» на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте RosTender.info.

«ВДНХ проводит тендер по выбору подрядчика, который возьмет на себя выполнение ремонтно-реставрационных работ. Заявки от участников принимаются до 25 марта, а 29 марта будут подведены итоги тендера», - говорится в сообщении.

В театре заменят электропроводку, системы водоснабжения, вентиляции, сигнализации и другие инженерные сети. В основном и репетиционных залах появятся современные системы звукоусиления и сценического освещения.

«Зеленый театр» был построен в 1939-1954 годах по проекту архитекторов Б. В. Ефимовича и И. В. Иванова. Театр является объектом культурного наследия федерального значения.