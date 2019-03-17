РИАМО - 17 мар. Бывший главком ВКС Виктор Бондарев предложил вернуть в школы военную подготовку, так как ученики «боятся» автоматов и не знают, как бросать гранаты, сообщает РБК.

Вопрос о возрождении занятий по начальной военной подготовке в школах поднял бывший главнокомандующий ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой.

«Почему убрали начальную военную подготовку из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать Родину, стихотворениями или кисточкой ее никто никогда не защищал и не защитит», - отметил Бондарев.

Он уточнил, что военные занятия в школах нужно вводить уже сегодня.

«В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам, ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната и куда ее кидать. Разве это нормальное явление?» - подчеркнул Бондарев.

В свою очередь, Васильева отметила, что в старших классах российских школ нужно ввести «определенные разделы» в рамках ОБЖ. Также она добавила, что необходимо совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности подготовить предложения по возврату военной подготовки в школы.

Виктор Бондарев с 2012 по 2015 год был главнокомандующим ВВС России, с 2015 года - ВКС России. В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил Бондарева от должности. Тогда же он был избран председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности и сенатором от Кировской области.