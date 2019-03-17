РИАМО - 17 мар. Центр управления регионом, который открылся в Подмосковье в конце прошлого года, помогает максимально быстро решать проблемы жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здесь находятся представители всех ключевых министерств областного правительства, чтобы все те жалобы, проблемы, которые существуют у людей, максимально решить», - сказал Воробьев на видео, которое опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ролике также показана работа Центра управления регионом. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Подмосковье. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни Московской области. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных, а также с городских порталов.

Ситуационный центр работает в доме правительства Московской области и обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом. Специалисты центра с помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья. Полученные данные аккумулируются специально разработанной системой, что позволяет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, а также отслеживать и оценивать общую социально-экономическую ситуацию в регионе.

Центр управления регионом в Подмосковье создан в соответствии с указом президента РФ. Его открыли в конце 2018 года.