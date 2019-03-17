РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В поселке Радиоцентра Романцево городского округа Подольск 22 и 29 марта в рамках познавательно-развлекательного проекта «Сказочная горница» расскажут о достопримечательностях Мурманска всем желающим, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Романцево» одноименного поселка в Подольске и библиотека-филиал №21 приглашают всех желающих на семейный познавательно-развлекательный проект «Сказочная горница». На этот раз юные путешественники отправятся в Мурманск. Ребята познакомятся с природными достопримечательностями Мурманска - заливами, заповедниками и озерами», - говорится в сообщении.

Также не останутся без внимания и музеи, памятники истории и архитектуры, а также местные изюминки, делающие путешествие по Мурманску удивительным и запоминающимся

Проходить мероприятия будут 22 и 29 марта в 19:00 по адресу: поселок Радиоцентра Романцево, дом 10. Принять участие смогут все желающие.