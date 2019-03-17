РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Подольска с профессиональным праздником и пожелал здоровья и благополучия, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Уважаемые ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Благодаря вашей добросовестной работе и профессионализму, в дома приходит тепло и уют, благоустраиваются дворы и парки, а жители могут получить весь необходимый спектр бытовых услуг», - сказал Максимович.

Он выразил глубокую признательность всем труженикам отрасли за весомый вклад в улучшение жизни, достижение высоких результатов деятельности.

Также он пожелал всем работникам жилищно-коммунального хозяйства и предприятий бытового обслуживания в Подольске доброго здоровья и благополучия, счастья, процветания, новых успехов и ярких достижений.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в третье воскресенье марта. В текущем году праздник выпал на 17 марта.