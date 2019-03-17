РИАМО - 17 мар. Пьяная ссора двух женщин в квартире на Ленинградской улице в Химках закончилась поножовщиной, одну из оппоненток госпитализировали с раной живота, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четырнадцатого марта в 22:36 из своей квартиры в доме 18А по Ленинградской улице в Химках бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ МО «Химкинская ЦГБ» доставлена и госпитализирована женщина 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержана гражданка Украины 1981 года рождения, временно зарегистрированная в Химках. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.