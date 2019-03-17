РИАМО - 17 мар. Игровую историческую программу подготовили для гостей столичного фестиваля «Крымская весна», гости могут окунуться в жизнь Древней Руси или проникнуться атмосферой бала начала XX века, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Крымская весна» проходит в Москве по 18 марта. На фестивале можно попробовать крымские блюда, побывать на концертах и мастер-классах.

«А еще на Ореховом бульваре, бульваре Дмитрия Донского, Городецкой, Митинской и Профсоюзной улицах и на площади Славы для гостей фестиваля организовали нечто особенное – игровую историческую программу. С бытом, военным и морским делом, культурой и развлечениями разных эпох их знакомят энтузиасты из клубов исторических реконструкций «Варяжская дружина» и «Гарнизон», - говорится в сообщении.

Ненадолго окунуться в жизнь Древней Руси и примерить на себя образ храброго витязя можно на площадке фестиваля в Митине. Здесь работает выставка реплик костюмов, доспехов и оружия (с возможностью примерки для небольшой фотосессии), кольчужная и ювелирная мастерские. Технику боя древнерусским копьем и мечом реконструкторы продемонстрируют на специально огороженной площадке.

Отправившись на Городецкую улицу, все желающие могут перенестись во времена существования в Крыму колоний Генуэзской империи. «Генуэзцы» научат всех желающих обращаться с копьем и щитом, стрелять из лука. В их компании можно поиграть в кости и петанк, какими их знали в Средневековье. А самым маленьким гостям непременно захочется поучаствовать в популярной уличной игре - «средневековой рыбалке».

«Проникнуться атмосферой изысканного бала начала XX века смогут посетители фестиваля на Профсоюзной улице. Там для них оформили фотозону в духе этой эпохи: ведь так приятно совершить путешествие во времени, пусть даже и на фото. Реконструкторы поведают гостям любопытные факты об истории балов, расскажут о костюмах, этикете, танцевальных стилях», - добавляется в материале.

Неподалеку от шале-фотоателье расположена еще одна, теперь уже пасторальная, фотозона: телега с цветами, где любой желающий к тому же может сделать мини-букет из сухоцветов.

Историческая площадка появилась и на Ореховом бульваре: она посвящена обороне Севастополя времен Великой Отечественной войны. Ее посетители могут побывать в «Морской школе», где научатся вязать морские узлы, освоят семафорную азбуку и сфотографируются в водолазном костюме.

«Обязательно загляните и в «санбат» (санитарный батальон), в нашем случае – санитарную палатку. Реконструкторы-медики расскажут вам о том, как оказывали первую помощь во времена Второй мировой войны, о препаратах и медицинских инструментах, которые использовали врачи при второй обороне Севастополя», - уточняется в релизе.

В «Домике юных историков» на Ореховом бульваре можно посмотреть выставку военных костюмов, где представлена форма полковника РККА, младшего лейтенанта ВВС РККА, лейтенанта пограничных войск НКВД СССР, капитана бронетанковых войск РККА и лейтенанта РККФ 1945 года. Там же работает фотоателье, где дадут примерить военную форму прошлого века и сфотографироваться в ней.

Еще один экспонат - макет противотанковой пушки – установили на улице. Рядом с ней находится реконструктор-артиллерист, который с удовольствием расскажет о применении артиллерии в Севастополе.

О радостях мирной жизни в XX веке можно узнать на площадках на бульваре Дмитрия Донского и на площади Славы. На площади Славы можно оказаться в настоящем пионерлагере с линейками, танцами и песнями под гитару. Здешний преподаватель физкультуры набирает команды для игры в пионербол и проводит оздоровительную зарядку трижды в день. Вожатый научит всех желающих пионерским песням.

«Крымский санаторий XX века распахнет свои двери на бульваре Дмитрия Донского. В распоряжении «отдыхающих» - главные курортные развлечения: городки, настольный теннис, шашки, шахматы, домино и другие игры, поэтические чтения и много музыки – преимущественно советские хиты», - перечисляется в сообщении.

В «Детском автопарке» рядом со спортивной площадкой ребята смогут покататься и сфотографироваться в небольших машинках. При желании можно заскочить в «набережный медпункт», где медсестра измерит ваш рост и вес.

Выставки и большая часть интерактивных исторических программ проходят с 11:00 до 20:00 с небольшими перерывами. Фотоателье для желающих примерить «исторический» образ и сделать оригинальные фото работают в воскресенье до 19:00, а 18 марта – с 15:00 до 19:00.