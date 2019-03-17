РИАМО - 17 мар. В столичном районе Бирюлево Западное полиция задержала 28-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля KIA, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ОМВД России по району Бирюлево Западное поступило сообщение о краже автомобиля. По словам заявителя, неизвестный тайно похитил его автомобиль марки KIA. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведется розыск похищенного автомобиля.