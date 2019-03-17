РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» заделали ямы на автодороге на проспекте Юных Ленинцев в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал жалобу на ямы и выбоины на дороге на проспекте Юных Ленинцев. Он отметил, что в крайней правой полосе в сторону Москвы множественные ямы и выбоины.

«Домодедовское региональное управление автодорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта автодороги на проспекте Юных Ленинцев и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.