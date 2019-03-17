РИАМО - 17 мар. Возгорание площадью около 10 квадратных метров потушили в здании на Профсоюзной улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 17:01 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Профсоюзная улица, дом 123, строение 1.

«По данному адресу происходило загорание в отдельно стоящем здании на общей площади около 10 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных загорание было ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате пожара спасателям не поступало.