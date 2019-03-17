РИАМО - 17 мар. Министр культуры РФ Владимир Мединский и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь в новой Москве, здесь завершился основной этап реставрационных работ на объектах обители, сообщается на сайте министерства культуры России.

Министр и патриарх высоко оценили реставрацию, отметив, что она была выполнена в кратчайшие сроки.

«За 2018-й и начало 2019 года были отреставрированы дом с мезонином, первый этаж дома причта, колокольня и хозяйственный корпус. Таким образом, основные работы выполнены. Завершающий этап реставрации будет проведен в этом, а также следующем году. В частности, запланированы работы на втором этаже дома причта и проектирование с последующей реставрацией здания гостиницы», - отметил замруководителя дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Эльдар Тактаров.

Он подчеркнул, что особенно сложные работы предстоит выполнить в доме причта монастыря.

«В советское время там размещался пионерский лагерь и второй этаж заложили кирпичом. Когда кирпич сняли, выяснилось, что сруб в очень плохом состоянии. Предстоит очень сложная и кропотливая, почти ювелирная работа, учитывая, что первый этаж уже отреставрирован», - добавил Тактаров.

В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации. Ожидается, что второй этаж дома причта будет отреставрирован до конца 2019 года.

Работы по приведению в порядок здания гостиницы, которая сейчас находится в руинах, планируют начать в 2019 году и завершить в 2020-м.

Монастырь Зосимова пустынь возник на основе женской общины, начало которой положил старец Зосима в 1820-х годах. Официально утвержденная в 1841 году община получила в 1856 году статус общежительного монастыря и была устроена на земле помещицы М. С. Бахметевой.

Монастырский комплекс формировался в два этапа. В середине ХIХ века на средства С. Л. Лепешкина были возведены собор, надвратная церковь, колокольня, ограда с угловыми башнями, дом архимандрита и три каменных корпуса. Каменное строительство в монастыре возобновилось в 1900-х годах. В это время были возведены двухэтажные корпуса к западу от собора и игуменский корпус.

Монастырь, продолжавший существовать после 1917 года как трудовая земледельческая артель, был закрыт окончательно в мае 1929 года. В 1967 году на территории монастыря действовал пионерлагерь для детей сотрудников Московского метрополитена. Возрожден в августе 1999 года сначала как подворье московского Новодевичьего монастыря, позже Священный синод принял решение об открытии Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни как самостоятельного монастыря.