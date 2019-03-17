РИАМО - 17 мар. Роскачество планирует запустить мобильное приложение, где по фотографии этикетки отечественного вина можно будет получить информацию о напитке, а также другие полезные сведения, сообщает РИА Новости.

«Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение Роскачества и добавлять к этому дополнительную информацию, например, с какими блюдами это вино сочетается, в каких рецептах используется», - сказал руководитель организации Максим Протасов.

Он пояснил, что данная работа будет проведена в рамках создания «Винного портала России». Информацию на этом ресурсе планируется обновлять ежегодно.

«В этом году мы планируем расширить бренд-лист исследования, надеемся, что в гид в 2019 году попадет более 500 брендов», - уточнил Протасов.

«Винный портал России» будет содержать в себе информацию об итогах проверок вина, сведения об энотуризме в стране, страницы винодельческих регионов РФ.