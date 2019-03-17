РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске по решению главы округа выделили 500 тысяч рублей на участие народного хореографического коллектива «Климовчанка» в фестивалях, сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.

В доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск в воскресенье состоялся концерт, посвященный 50-летнему юбилею народного хореографического коллектива «Климовчанка». Среди почетных гостей был первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, Денисов и многие другие. В рамках мероприятия коллектив показал свои лучшие номера, также состоялось торжественное награждение участников.

«Народный коллектив «Климовчанка» - это настоящее явление культурной жизни Подмосковья. Отмечу, что победы, которые данный коллектив одерживал в разные годы - это постоянное доказательство творческого потанцевала. Мы желаем коллективу успехов и дальнейшего продвижения. Также сообщаю, что по решению главы городского округа Подольск Николая Пестова на фестивальную деятельность коллектива было выделено 500 тысяч рублей», - сказал Денисов.

В ходе мероприятия дом культуры «Машиностроитель» выразил благодарность комитету по культуре и туризму администрации округа за новый экран, предоставленный в ДК. Помимо этого, директор дома культуры Михаил Ледов наградил активных участников коллектива грамотами и передал сертификат на приобретение обуви.

Продолжился праздничный концерт яркими выступлениями участников и самыми выдающимися номерами коллектива.