РИАМО - 17 мар. Известную певицу Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в столице, прощание с артисткой пройдет в этот же день, сообщает ТАСС.

Ранее представитель столичной мэрии сообщал, что похороны певицы пройдут 19 марта.

«Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в траурном зале с 12 до 14 часов», - сказала официальный представитель певицы Анна Исаева.

Юлия Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний. Несколько дней назад ее госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета, также у Началовой резко подскочил уровень сахара в крови. Ее ввели в состояние искусственной комы, из которого певица так и не вышла.

Вечером в воскресенье телезрители смогут увидеть последнюю прижизненную съемку Юлии Началовой - в программе «Ты супер!» на НТВ.

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