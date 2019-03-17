РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В Подольске первый замглавы администрации округа Виктор Чуб вручил почетный знак «Добро и милосердие» руководителю народного хореографического коллектива «Климовчанка» Надежде Сургановой, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск в воскресенье состоялся концерт, посвященный 50-летнему юбилею народного хореографического коллектива «Климовчанка». Среди почетных гостей был Чуб, председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов и многие другие. Началось мероприятие с приветственного слова и награждения руководителей и активных участников коллектива.

«Сегодня у нас большое событие, так как полувековой юбилей отмечает народный коллектив «Климовчанка». За годы своей работы он стал настоящим достоянием Подольска. Им был пройден огромный путь. В составе коллектива было свыше 1,5 тысяч участников, которые радовали нас своими яркими номерами, победами в различных фестивалях и конкурсах. От имени главы округа, администрации и всех жителей поздравляю данный коллектив с 50-летним юбилеем и желаю всех благ и творческих успехов», - сказал Чуб.

Он отметил, что только на сегодняшний день в репертуаре коллектива более 90 номеров.

За многолетний труд, творческую деятельность и активную жизненную позицию Чуб вручил руководителю коллектива, заслуженному работнику культуры Московской области Надежде Сургановой почетную грамоту Мособлдумы, а также почетный знак главы округа «Добро и милосердие». Помимо этого, благодарностью главы отметили и сам коллектив «Климовчанка», а также почетными грамотами главы округа были награждены и активные участники ансамбля.

Среди награжденных были Роман Романов, Виктория Романова, Алексей Семин, Луиза Ибрагимова и многие другие. Также от региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» почетную грамоту вручили народному коллективу и руководителю Сургановой. Среди награжденных был аккомпаниатор коллектива Виктор Глухов, аккомпаниатор детского хореографического коллектива «Климовчанка» Надежда Стрекалова, педагог-хореограф Лилия Агишева и многие другие.

В программе концерта зрители увидели самые выдающиеся номера коллектива, в числе которых номера «Камаринская», «Орловская топотуха», «Старинная пластинка» и многие другие. Выступление участников сопровождал и специально подобранный видеоряд.