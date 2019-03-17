РИАМО - 17 мар. Новое масштабное исследование показало, что Apple Watch помогают обнаружить нарушение сердечного ритма лишь у небольшого числа пользователей, при этом у других может сработать ложная тревога, сообщает Газета.ru.

«Исследование было направлено на гаджеты, способные зарегистрировать бессимптомные проблемы со здоровьем, которые в противном случае остались бы незамеченными», - уточняется в материале.

При этом врачи посоветовали пользователям гаджетов критично относиться к показателям устройств, так как в ходе эксперимента отмечено немало ложных сигналов о проблемах со здоровьем.