РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. Сегодня в 06:10 по московскому времени экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» перешел на борт Международной космической станции и приступил к работе на МКС, в числе членов экспедиции - космонавт из Королева Олег Кононенко, сообщается на странице пресс-службы администрации городского округа в Instagram.



В составе экипажа члены экспедиции МКС-59: Олег Кононенко («Роскосмос», Россия), Алексей Овчинин («Роскосмос», Россия), Энн Макклейн (NASA, США), Ника Хейга (NASA, США), Кристина Кук (NASA, США) и Давид Сен-Жака (CSA, Канада).



«Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-12», доставившим российско-американский экипаж на МКС, стартовала с космодрома Байконур 14 марта в 22:14. Стыковка в автоматическом режиме была произведена 15 марта в 04:02 после сближения корабля со станцией по четырехвитковой схеме», - говорится в сообщении.

«Союз МС-12» доставил 126,9 килограмма различных грузов для российских космонавтов и наших партнеров по МКС. Это ресурсное оборудование, средства контроля среды обитания, оборудование для проведения экспериментов, средства жизнеобеспечения и личные вещи космонавтов.



В задачи экспедиции входят выполнение программы научных исследований, работа с российскими и американскими грузовыми и пилотируемыми кораблями, поддержание работоспособности станции, внекорабельная деятельность по программам российского и американского сегментов, проведение бортовых фото- и видеосъемок полета РС МКС, работа по программе символической деятельности.



В период экспедиции МКС-59/60 запланировано выполнение более 60 экспериментов, среди которых два новых совместных исследования: «Адамант» и «s-FLAME» по изучению процессов горения в условиях микрогравитации.



В мае текущего года намечен выход в открытый космос из российского сегмента МКС. Предполагается, что Кононенко и Овчинин проведут очистку иллюминаторов модулей российского сегмента станции, а также совершат ряд операций по программе научно-прикладных исследований и экспериментов.

«Наши космонавты, в частности, должны будут демонтировать панели «Выносливость» с образцами конструкционных материалов, заменить экспонирующиеся планшеты. Также им предстоит взять пробы в рамках эксперимента «Тест» для исследования возможности развития микродеструкции», - добавляется в материале.