РИАМО - 17 мар. В ходе пьяной ссоры мужчина ранил ножом в грудь своего собутыльника, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 15 марта в 09:30 из квартиры дома №3 на улице Исаева в Королеве бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в ГБУЗ «Королевская ГБ №1» доставлен и госпитализирован мужчина 1957 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый неработающий мужчина 1985 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде, заключил представитель пресс-службы.