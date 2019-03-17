РИАМО - 17 мар. Температуру в Москве и Подмосковье в ближайшую неделю будут определять теплые периферии циклонов, но резкого потепления не будет, также в регионе выпадут небольшие осадки, сообщается на сайте «Метеовести».

Основным фактором, формирующим условия погоды в Московском регионе на предстоящей неделе, останутся циклоны. Они будут перемещаться по северу Европейской России, оставляя центральные области на своих теплых перифериях.

«При этом температурный режим будет очень плавно и постепенно повышаться, и какого-то резкого и обильного тепла не ожидается. Облаков в небе ожидается много, но в дневные часы не обойдется без прояснений. Осадки пройдут преимущественно в виде дождей и будут локальными и небольшими», - говорится в сообщении.

Исключением на следующей неделе станет ночь со вторника на среду, когда в Москве может выпасть около 5-8 миллиметров осадков, что составляет около пятой части от месячной нормы.

«Температура воздуха не будет отличаться большой изменчивостью, и в ночные часы составит минус 3 – плюс 2 градуса, днем же термометры покажут от плюс 2 до плюс 7 градусов, что на 2-3 градуса превысит рамки климата», - добавляется на сайте.