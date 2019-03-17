РИАМО – 17 мар. Игрок ФК «Урал» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован после своего скандального заявления о темнокожих футболистах в российской сборной, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Погребняк сказал, что ему смешно видеть темнокожих игроков в сборной России. Также Погребняк считает, что в сборной можно было бы обойтись без натурализованных иностранцев.

«Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос и будет принято решение», - сказал заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

Он добавил, что по регламенту комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста.