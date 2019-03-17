РИАМО - 17 мар. В Москве планируют привести в порядок улицы и общественные пространства, прилегающие к Патриаршим прудам, на работы могут направить более полумиллиарда рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Из бюджета Москвы на благоустройство направлено 559 миллионов рублей. Комплекс мероприятий затронет площадь в 4,76 гектара. На этой территории обновят тротуары, установят гранитные пандусы, велопарковки, посадят газон и проведут другие виды работ», - отмечается в материале.

В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика. Заявки от участников принимают до 1 апреля, а 11 апреля будет назван победитель конкурсной процедуры. Заказчиком работ выступает московское госучреждение по капремонту «Укрис».

Ожидается, что благоустройство в районе Патриарших прудов завершится через один год и один месяц.