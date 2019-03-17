РИАМО - 17 мар. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинской журналистки о том, что жители Крыма не скучают по Украине, сообщает Газета.ru.

Ранее автор одного из украинских интернет-порталов Олеся Медведева рассказала о своих впечатлениях после поездки в Крым. По словам журналистки, крымчане не хотят возвращаться в состав Украины и не скучают по ней.

«А с чего бы ей (ностальгии по Украине — ред.) быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!» — написал Пушков в Twitter.

На полуострове Крым 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Уже на следующий день руководство Крыма провозгласило независимость полуострова от Украины, а 18 марта президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров нашей стране. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма и России.