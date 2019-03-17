РИАМО - 17 мар. С начала 2019 года восемь москвичей удостоили звания почетного работника столичного жилищно-коммунального хозяйства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году звание почетного работника ЖКХ Москвы получили восемь человек. Среди них плотник четвертого разряда Иван Трунькин из «Жилищника» Новокосина. На его участке 77 многоэтажек. Жильцы домов, которые он обслуживает, отмечают его исключительное трудолюбие и творческий подход», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр также рассказал про Елену Горбатенко, которая работает в столичном ЖКХ уже почти 30 лет. Она следит за состоянием и благоустройством таких улиц, как Автозаводская, Серпуховский Вал, Севастопольский проспект и многих других.

«Коллеги уважают ее за огромный опыт и быструю реакцию. В дорожном хозяйстве без нее никак», - омтетил Собянин.

Кроме того, столичный градоначальник поздравил всех работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником.

«Сегодня День работников ЖКХ. Большое спасибо всем, кто следит за порядком в нашем городе. Делает Москву уютной, а жилье - комфортным и безопасным. Желаю вам здоровья и всего самого доброго!» - добавил Собянин.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России отмечается каждый год в третье воскресенье марта.