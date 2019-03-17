РИАМО - 17 мар. На северо-востоке Москвы грабитель напал на десятиклассницу и отнял у нее 50 рублей и телефон, однако очевидцы преступления смогли вернуть девушке похищенное имущество, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 16 марта в 20:15 в полицию поступило сообщение о разбое на Ярославской улице.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:10 неизвестный, угрожая ученице 10 класса школы предметом, похожим на нож, открыто похитил деньги в сумме 50 рублей и телефон сотовой связи. В этот момент подбежали очевидцы, отобрали у преступника похищенные вещи, после чего он скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материал проверки по данному факту направят в Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.