РИАМО - 17 мар. В воскресенье умер российский кинорежиссер, лауреат Государственной премии РФ Юрий Шиллер, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России глубоко скорбит по случаю кончины Юрия Андреевича Шиллера и выражает соболезнование родным и близким», - говорится в сообщении.

Юрий Шиллер - российский кинорежиссер-документалист, лауреат Государственной премии РФ, создатель более 60 документальных и игровых фильмов, многократный призер российских и международных кинофестивалей. В 2010 году он снял полнометражный художественный фильм «Воробей», это была единственная российская картина, выдвинутая на XXXI Московский международный кинофестиваль.

Фильмы Шиллера хранятся в библиотеке Конгресса США, в архиве Гостелерадио на Шаболовке в Москве, в архиве Госфильмофонда РФ «Белые столбы», в новосибирской ГТРК, по ним преподают во ВГИКе. Работы Шиллера стали классикой отечественного и мирового документального кино.

Шиллер является заслуженным деятелем искусств России, лауреатом множества международных кинофестивалей, в Новосибирске ему присвоено звание «Человек 20-го столетия».

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