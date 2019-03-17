РИАМО - 17 мар. Память популярной певицы Юлии Началовой могут увековечить в Москве, если городским властям поступит соответствующее предложение, сообщил РИАМО в воскресенье председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Очень жаль. Она замечательная певица, она, с моей точки зрения, настоящая певица, владеющая голосом очень хорошо, с прекрасной внешностью. Я думаю, что поклонники будет правы, если попросят, чтобы увековечили ее память», - сказал Герасимов.

Юлия Началова скончалась 16 марта в Москве на 39-м году жизни. Артистка до последнего находилась в искусственной коме. Ранее певицу экстренно госпитализировали с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета, также у Началовой резко подскочил уровень сахара в крови.

Ранее источник в столичной мэрии сообщил, что похороны Юлии Началовой пройдут 19 марта на Троекуровском кладбище.