РИАМО - 17 мар. Известный российский футболист, игрок ФК «Урал» Павел Погребняк заявил, что ему смешно видеть темнокожих игроков в сборной России, сообщает kp.ru.

«Отношусь к этому (иностранными игрокам, получившим российский паспорт и играющим в сборной – ред.) отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари (темнокожий игрок «Краснодара» -ред.) вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», - отметил Погребняк.

По его словам, Марио Фернандес является топовым игроком, но у России на его позицию есть Игорь Смольников.

Погребняк также подчеркнул, что в национальной сборной можно было бы обойтись и без натурализованных иностранцев.