РИАМО - 17 мар. Размещенная в СМИ информация о массовой драке болельщиков в трамвае в столичных Сокольниках не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Так, в полицию поступила оперативная информация о конфликте между гражданами. Полицейскими установлено, что в трамвае, следовавшем по маршруту в районе Сокольники, произошла словесная перепалка между болельщиками двух команд. Весь инцидент продолжался около 30 секунд, после чего одна из сторон покинула трамвай», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, с заявлениями и сообщениями о телесных повреждениях в полицию никто не обращался.

По данной ситуации проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

В воскресенье в Москве пройдут два матча в рамках 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. На стадионе «Открытие арена» состоится матч между командами «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург), на стадионе «РЖД Арена» встретятся команды «Локомотив» (Москва) и «Краснодар» (Краснодар). Общественный порядок на матчах обеспечат свыше 4 тысяч сотрудников служб безопасности.