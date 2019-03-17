РИАМО - 17 мар. Похороны известной эстрадной певицы Юлии Началовой пройдут 19 марта в Москве, сообщает РИА Новости.

«Троекурово (Троекуровское кладбище – ред.). Во вторник», - сказал источник в столичной мэрии, отвечая на вопрос о дате и месте похорон певицы.

Юлия Началова, которая страдала от ряда серьезных заболеваний, скончалась 16 марта в Москве в возрасте 38 лет. Несколько дней назад певицу госпитализировали в клинику. По данным СМИ, состояние артистки начало резко ухудшаться из-за травмы ноги. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

Свои соболезнования в связи со смертью артистки выразили певцы Олег Газманов, Станислав Пьеха, Александр Панайотов, Лена Катина, Наталья Подольская, журналист Владимир Соловьев и многие другие. Скорбят о кончине звезды и многочисленные поклонники Началовой.

Вечером в воскресенье у телезрителей будет возможность увидеть последнюю прижизненную съемку Юлии Началовой - на НТВ выйдет в эфир программа «Ты супер!» с ее участием. На коротком видео со съемок, выложенном в Сети, артистка постоянно улыбается.