РИАМО – 17 мар. В воскресенье вечером на телеканале НТВ выйдет в эфир программа «Ты супер!», участие в которой незадолго до своей смерти приняла певица Юлия Началова, сообщается на сайте телеканала.

«Последней съемкой для Юлии Началовой стало участие в шоу «Ты супер!». Включите телевизор в 20:10, чтобы увидеть Юлю и услышать ее последнюю песню, которую она успела допеть до конца», - говорится в сообщении.

Также на сайте выложили фрагмент программы. На видео Началова общается с юной участницей шоу и вручает ей подарок. Певица хорошо выглядит и постоянно улыбается.

Юлия Началова, которая страдала от ряда серьезных заболеваний, скончалась 16 марта в Москве в возрасте 38 лет. Несколько дней назад певицу госпитализировали в клинику. По данным СМИ, состояние артистки начало резко ухудшаться из-за травмы ноги. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

В день смерти Началовой на телеканале «Россия-1» показали шоу-программу «Один в один» с участием певицы. Это была одна из последних ее съемок.