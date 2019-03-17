РИАМО - 17 мар. В районе Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева в столице видимость на улицах уменьшилась до 6 километров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Миновал полдень воскресенья, на большинстве метеостанций города температура повысилась, но не более чем на 1 градус.

«На ВДНХ в 12 часов было зафиксировано плюс 1,5 градуса, на Балчуге – плюс 1,7 градуса, в районе ТСХА – плюс 1 градус, в Тушине и в районе МГУ – плюс 1,2 градуса. Ветер южный, юго-восточный, в районе ТСХА и МГУ с порывами до 8 метров в секунду. В районе ТСХА видимость ухудшилась до 6 километров», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 72%.

В воскресенье в Москве и Подмосковье облачная погода. Согласно прогнозу, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла.